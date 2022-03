Vampire Survivors accoglie la Patch 0.3.2: l'horror italiano non smette di crescere

Il fenomeno italiano di Steam, Vampire Survivors, non smette di evolversi: la Patch 0.3.2 porta in dote tantissimi contenuti inediti per l'horror roguelite in salsa arcade, insieme a delle interessanti anticipazioni sulle aggiunte e sugli interventi previsti da Luca "Poncle" Galante.

Con un approfondito diario di sviluppo pubblicato sulle pagine di Steam, l'autore di Vampire Survivors delinea il quadro completo degli interventi compiuti con l'aggiornamento 0.3.2 e traccia la roadmap degli update che, da qui ai prossimi mesi, porteranno la sua fatica roguelite in pixel art all'agognata versione 1.0.

Partendo ovviamente dalle novità contenutistiche dell'ultima patch disponibile su PC, Poncle spiega che l'update 0.3.2 di Vampire Survivors aggiunge un potenziamento sbloccabile per il proprio cacciatore di non-morti, una traccia musicale inedita, un sarcofago nella Mad Forest, tre armi supplementari per l'arsenale del protagonista e maggiore varietà nei modificatori randomici degli stage già accessibili nella versione Early Access.

La Patch 0.3.2 introduce anche un nuovo sistema di gestione dei salvataggi che dovrebbe prevenire gli errori legati alla mancata sincronizzazione dei progressi. Guardando al futuro, Poncle rimarca il suo impegno nel raggiungere al più presto l'obiettivo della versione 1.0 di Vampire Survivors. A conclusione dell'attuale fase in Accesso Anticipato, il fenomeno roguelite di Steam vanterà 10 livelli, 48 armi, 20 potenziamenti univoci, 5 reliquie e ben 24 personaggi, oltre ad una nuova modalità che contribuisca a rendere più stratificata l'esperienza di gioco e il passaggio a un motore grafico più performante.