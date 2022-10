Vampire Survivors si aggiorna ufficialmente con la Patch 1.0

Circa un mese fa era giunta in rete la notizia sul rilascio della versione 1.0 di Vampire Survivors, il quale avrebbe dato una nuova linfa vitale alla produzione dello sviluppatore poncle. Nella giornata del 20 ottobre, però, è giunto ufficialmente il tanto agognato aggiornamento.

La Patch 1.0 di Vampire Survivors porta con sé una lunga schiera di contenuti, che vanno dall'inserimento di tre nuovi achievements per correggere gli sblocchi esistenti fino all'inserimento di nuovi obiettivi, nuove armi e tanto altro ancora. Qui di seguito vi riportiamo alcuni delle introduzioni più importanti di questo nuovo aggiornamento.

Contenuti inediti

Nuovo obiettivo "Completa uno stage dalla durata di 30 minuti con Gallo o Divano", al completamento del quale otterremo "Bracelet"

Nuovo obiettivo "Scopri ogni evoluzione standard e ogni unione standard", al completamento del quale otterremo "Candybox"

Nuovo obiettivo "Evolvi 'Bracelet' per due volte", al termine del quale otterremo 500 oro

Quattro nuovi achievements (trova tutte le reliquie da tutti gli stage, ottieni lo specchio di Gracia, ottieni la settima tromba e guarda i fuochi d'artificio finali)

Un nuovo evento

Una nuova arma

Nuove Skin per Pugnala, Giovanna, Poppea, Concetta, Mask of the Red Death

Nuova colonna sonora "Side B", sbloccabile a partire dallo stage di riferimento

Aggiunta di 11 lingue: francese, italiano, tedesco, spagnolo, polacco, portoghese, turco, russo, cinese semplificato, coreano e giapponese

Aggiunta di un'integrazione con Twitch: essa permetterà alla chat di prendere delle decisioni e consentirà anche di sbloccare nuovi eventi speciali. La modalità Twitch potrà essere attivata senza alcun login al proprio account della piattaforma, bensì inserendo il nome della chat nell'opzione apposita

Con l'arrivo della 1.0, però, i contenuti non finiscono qui: per esempio, poncle ha aggiunto una modalità inversa, nella quale il layout dei tasti è invertito ed in cui alcuni cambiamenti visivi costituiranno un ostacolo non indifferente per il giocatore. Tuttavia, a tali handicap per il giocatore se ne aggiungeranno altri, tra cui l'aumento della percentuale di salute dei nemici fino al +200%, a cui seguiranno anche degli aumenti d'oro del 200% e l'incremento del 20% di fortuna.

Attraverso il link in calce alla notizia vi rimandiamo alla pagina ufficiale delle patch notes del gioco, nelle quali si fa riferimento a tante altre novità, tra cui la modalità senza fine. Il fenomeno italiano riscosse un feedback molto positivo su Steam da parte della community, che da oggi saprà essere ancor più soddisfatta del lavoro svolto dal team talentuoso.