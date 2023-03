Vampire Survivors, arriva il nuovo DLC Tides of the Foscari: contenuti e data d'uscita

Per celebrare la vittoria di ieri sera ai BAFTA Games Awards 2023, gli sviluppatori di Vampire Survivors hanno ufficialmente annunciato il prossimo contenuto aggiuntivo, intitolato Tides of the Foscari.

L'annuncio, avvenuto sulle pagine del sito ufficiale Xbox, conferma che l'espansione arriverà il prossimo 13 aprile 2023 e introdurrà una corposa serie di contenuti che riusciranno ad intrattenere i giocatori per parecchie ore, così da completare tutti i nuovi obiettivi e raggiungere nuovamente il completismo, in attesa del successivo DLC.

Ecco di seguito l'elenco completo degli extra che verranno introdotti con Vampire Survivors Tides of the Foscari:

8 nuovi personaggi

13 nuove armi

1 mappa inedita

7 brani musicali

20 obiettivi aggiuntivi per raggiungere di nuovo il 100%

L'espansione avrà come sempre un prezzo budget su tutte le piattaforme e sarà quindi possibile acquistarla a 1,99 dollari, con un ulteriore sconto per gli abbonati a Xbox Game Pass, servizio il cui catalogo vanta la presenza della versione base del gioco. Non si hanno invece informazioni sull'uscita del DLC su mobile, ma è probabile che dovremo attendere qualche settimana in più per veder arrivare l'espansione anche su iOS e Android.

