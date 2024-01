Vampire Survivors è in arrivo su PlayStation o Amazon Luna? Poncle stuzzica i fan

Dopo aver conquistato i giocatori PC, Xbox, Nintendo Switch, Android e iOS, Vampire Survivors si prepara a colonizzare una nuova piattaforma. A farlo sapere è il team di sviluppo in un lungo post pubblicato sulla pagina Steam ufficiale del gioco.

Ecco di seguito il messaggio di Poncle:

"Sappiamo che i giocatori vogliono che Vampire Survivors arrivi su altre piattaforme, ma vogliamo occuparci personalmente delle conversioni e ciò richiede del tempo. Non possiamo subito assumere nuova forza lavoro: non ritengo che sia questo il modo giusto per far crescere un'azienda in modo salutare; diamo a Poncle il tempo di evolversi in maniera organica. Non abbiamo nemmeno intenzione di trovare un publisher, poiché in questo modo non avremmo più il controllo sulle feature e sui prezzi. Vorrei svelarvi di più sulla prossima versione, ma il team del marketing mi ucciderebbe. Posso solo dirvi che è la più ovvia di tutte, quindi per i servizi di streaming. Il suo nome in codice è 'se sembra fango e odora come fango, allora è Vampire Survivors."

Non è chiaro se il gioco sia davvero in arrivo su un servizio di gaming in streaming come Amazon Luna o se lo sviluppatore italiano si stia riferendo alla possibilità di vedere Vampire Survivors nel catalogo di PlayStation Plus Extra con tanto di supporto al cloud gaming.

Nel corso del post è stato anche chiarito che il cross-save è ancora in lavorazione e richiede una serie di passaggi per fare in modo che i dati degli utenti possano stare al sicuro. Si parla anche di una nuova fase per il team di sviluppo che, al fianco di altri studi indie, sta sperimentando alcune novità legate a Vampire Survivors, sebbene sia tutto avvolto nel mistero.

In attesa di scoprirlo, vi ricordiamo che da pochi giorni è disponibile il DLC Emergency Meeting di Vampire Survivors.