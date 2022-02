Vampire Survivors: come sbloccare tutti i personaggi

Con picchi di oltre 60.000 utenti connessi in contemporanea e il 99% di riscontri favorevoli su Steam, Vampire Survivors è il fenomeno indie del momento. Tra le sue caratteristiche, oltre ad un gameplay semplice ed immediato, undici personaggi giocabili e ventisette armi che garantiscono un elevato tasso di rigiocabilità.

Il survival con elementi Roguelite creato da Luca Galante è acquistabile su Steam in Accesso Anticipato, al prezzo contenuto di 2,39 euro. In attesa che lo sviluppatore riveli la natura degli update all’orizzonte, ecco come sbloccare i personaggi presenti nel gioco e cosa li rende unici nel loro genere.

Arca Ladonna

Requisito : nel corso di una run, portate la Fire Wand a livello 4.

: nel corso di una run, portate la Fire Wand a livello 4. Abilità: il cooldown di ogni arma si riduce del 5% ogni 10 livelli (fino a un massimo del 15%).

Donmario

Requisito : guadagnate 5000 monete in una sola run.

: guadagnate 5000 monete in una sola run. Abilità: aumenta l’efficienza degli oggetti del 40%, a discapito della velocità di movimento.

Exdash Exiviiq

Requisito : all’interno del menu iniziale, digitate "x-x1viiq".

: all’interno del menu iniziale, digitate "x-x1viiq". Abilità: compensa le basse statistiche con un bonus del 110% alla Fortuna.

Gennaro Belpaese

Requisito : può essere comprato fin da subito.

: può essere comprato fin da subito. Abilità: sferra un colpo extra con qualsiasi arma in uso.

Imelda Belpaese

Requisito : può essere comprata fin da subito.

: può essere comprata fin da subito. Abilità: guadagna il 10% di esperienza in più per ogni 5 livelli (fino a un massimo del 30%).

Mortaccio

Requisito : sconfiggete 3.000 scheletri.

: sconfiggete 3.000 scheletri. Abilità: guadagna un colpo extra ogni 20 livelli (fino a un massimo di 3).

Pasqualina Belpaese

Requisito : può essere comprata fin da subito.

: può essere comprata fin da subito. Abilità: ogni 5 livelli, i proiettili accelerano del 10% (fino a un massimo del 30%).

Poe Ratcho

Requisito : durante una run, portate l’oggetto Garlic al livello 7.

: durante una run, portate l’oggetto Garlic al livello 7. Abilità: ha salute massima ridotta ma +25% al raggio di raccolta oggetti.

Porta Ladonna

Requisito : nel corso di una run, portate il Lightning Ring a livello 4.

: nel corso di una run, portate il Lightning Ring a livello 4. Abilità: bonus temporaneo alla riduzione ricarica e +30% al range delle armi.

Suor Clerici

Requisito : recuperate un totale di 1000 punti salute.

: recuperate un totale di 1000 punti salute. Abilità: guarisce nel tempo, ha +30 salute massima e un bonus temporaneo sugli effetti ad area.

Vi ricordiamo che Vampire Survivors può essere testato gratuitamente in una sua versione ridotta disponibile via browser web su Itch.io. Inoltre, nel caso voleste saperne di più su questo fenomeno “made in Italy”, sulle pagine di Everyeye.it potete trovare altri dettagli su Vampire Survivors e i numeri del suo successo.