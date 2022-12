Vampire Survivors continuerà a evolversi: Poncle promette tanti nuovi contenuti gratuiti

In un lungo intervento pubblicato su Steam per celebrare il lancio del DLC di Vampire Survivors Legacy of the Moonspell, Luca 'Poncle' Galante si rivolge direttamente ai fan dell'ormai iconico roguelite per discutere dei futuri contenuti in arrivo nel titolo da qui ai prossimi mesi.

Il programmatore e sviluppatore italiano che è riuscito persino a conquistare Phil Spencer con Vampire Survivors spiega che la commercializzazione di Legacy of the Moonspell, e di eventuali espansioni future, non modificherà i piani di supporto legati al lancio di update gratuiti ricchi di contenuti.

È lo stesso Poncle a rimarcare il concetto sostenendo come "sì, i DLC di Vampire Survivors comprenderanno sempre elementi extra come Stage, Mostri, Armi e Personaggi. Ma per quanto riguarda gli Oggetti, i Potenziamenti e le nuove meccaniche di gioco, questi contenuti continueranno ad essere aggiunti gratuitamente al gioco base, perciò non dovrete temere di perderli se non comprerete questo o altri DLC".

A voler dar retta al 'Deus ex Mortaccio' di Vampire Survivors, quindi, nel corso del 2023 (e si spera anche oltre) assisteremo al lancio di tanti update gratuiti che contribuiranno ad ampliare la già ricca offerta di questa piccola grande gemma arcade che occupa da mesi i piani alti delle classifiche sui giochi più fruiti su Steam.