Vampire Survivors: la cooperativa a 4 giocatori in 12 minuti di gameplay

A margine dell'ID@Xbox Showcase pieno di annunci, i ragazzi di IGN.com hanno riaperto una finestra sull'universo di Vampire Survivors per cimentarsi nelle sfide offerte dalla richiestissima modalità a 4 giocatori ormai prossima ad approdare su PC e console.

La caccia in coop agli abomini sguinzagliati dal Bisconte Draculò è così al centro di un video gameplay di 12 minuti che mostra quanto possa essere divertente falciare orde di non-morti, fantasmi, licantropi, mummie e mostri assortiti in compagnia dei propri amici.

Le sequenze di gameplay proposteci da IGN.com ci offrono così un piccolo ma gradito antipasto delle frenetiche attività in cui dovremo immergerci in cooperativa insieme ai membri della Famiglia Belpaese e ai loro alleati per pacificare le lande fantasy del fenomeno indie firmato da Luca 'Poncle' Galante.

La modalità cooperativa con lobby da massimo 4 giocatori sarà disponibile in via del tutto gratuita a partire dal 17 agosto su PC, Xbox One, Xbox Series X|S e piattaforme mobile. Ma non solo. Sempre per il 17 agosto, infatti, è previsto l'arrivo di Vampire Survivors su Nintendo Switch in una versione comprensiva della modalità coop e di tutti gli altri contenuti del roguelike in pixel art di Poncle.