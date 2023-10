Anche Vampire Survivors e Counter-Strike 2 tra i nuovi giochi di GeForce Now

Nel corso della serata si è aggiornato il portale ufficiale di Nvidia per segnalare quelle che sono le nuove uscite di GeForce Now, il servizio grazie al quale gli utenti possono giocare i titoli della loro libreria in streaming.

Ecco di seguito l'elenco dei giochi che si sono appena aggiunti al servizio:

Wizard With a Gun

Alaskan Road Truckers

Hellboy: Web of Wyrd

AirportSim

Eternal Threads

Hot Wheels Unleashed 2 - Turbocharged

Laika Aged Through Blood

Battle Chasers: Nightwar

Black Skylands

Blair Witch

Chicory: A Colorful Tale

Dead by Daylight

Dune: Spice Wars

Everspace 2

EXAPUNKS

Gungrave G.O.R.E.

Railway Empire 2

Techtonica

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge

Torchlight III

Trine 5: A Clockwork Conspiracy

Vampire Survivors

Come potete notare, continua a dare i suoi frutti la partnership fra Microsoft e Nvidia, visto che una serie di prodotti di PC Game Pass può ora essere giocata dagli abbonati tramite il servizio. Per chi non lo sapesse, Nvidia GeForce Now permette agli utenti di giocare anche in forma gratuita, sebbene tale versione del servizio in streaming abbia alcune limitazioni e richieda spesso di attendere lunghe code.

Sapevate che da novembre aumenterà il prezzo dell'abbonamento a Nvidia GeForce Now in Europa, Canada e UK?