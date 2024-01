Vampire Survivors: il cross-save si avvicina, ma che fine ha fatto la cooperativa?

Mentre si fa più concreta la possibilità che Vampire Survivors possa sbarcare anche su PlayStation e Amazon Luna, l'apprezzato shooter roguelike di Luca Galante si prepara a ricevere ulteriori novità nel prossimo futuro. Ma una feature molto attesa è attualmente in dubbio.

Attraverso un aggiornamento sulla pagina Steam ufficiale del gioco, l'autore noto anche come Poncle fa sapere che la cooperativa per Vampire Survivors è ancora in lavorazione, sebbene al momento non è possibile stabilire quando e soprattutto se arriverà a tutti gli effetti. "Adattare il multiplayer online a un gioco così semplice ma così pieno di contenuti è una sfida enorme. Ora abbiamo un aiuto e le cose sembrano promettere bene, ma è ancora troppo presto per qualunque promessa. Continueremo a fornirvi piccoli aggiornamenti e speriamo di poter confermare che accadrà veramente", questa la situazione relativa alla co-op.

Poncle si sofferma anche sul cross-save, la cui disponibilità potrebbe non essere troppo lontana: "La funzionalità in fase di test già da un po' di tempo, ma il vero ostacolo è mettere in atto tutto ciò che è necessario per conformarsi al GDPR, al CCPA e a tutto ciò che è richiesto per la protezione dei dati. Ci sono stati ritardi anche solo nel testare la funzione nella beta pubblica perché c'è molto lavoro da fare, anche se tutto ciò che dobbiamo fare per collegare gli account che già avete su piattaforme diverse è memorizzare solo una combinazione di e-mail e password. Stiamo anche lavorando ad aggiornamenti quality of life previsti per febbraio, periodo nel quale speriamo di pubblicare anche il cross-save seppur solo il beta pubblica su Steam e sistemi Android".

In ogni caso il 2024 di Vampire Survivors si prospetta molto interessante, stando alla criptica roadmap diffusa dal creatore nelle scorse settimane. Le sorprese, insomma, non finiscono certo qui.