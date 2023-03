Vampire Survivors, il DLC 'Legacy of the Moonspell' sbarca oggi su Android

Il coloratissimo e irriverente roguelike Vampire Survivors riceve finalmente il DLC 'Legacy of the Moonspell' su dispositivi android. Il pacchetto, che espande notevolmente il perimetro contenutistico di questa produzione, è acquistabile al prezzo di 0.99$. Ma vediamo insieme le novità.

Il pacchetto in questione, ambientato nel Giappone feudale, vi mette nei panni di un gruppo di cacciatori di mostri, i Moonspell, i quali dovranno sguainare le armi per fronteggiare le incombenti orde di oni e yokai che hanno attaccato le sacre montagne.

Oltre a nuovi mostri e achievement, il DLC vi delizierà con gli scorci della mappa Mt. Moonspell, circondata da montagne innevate e dalla presenza di uno spettrale castello abbandonato. Ma non temete, a darvi manforte troverete 8 nuovi guerrieri tra cui poter scegliere in battaglia e 13 nuove armi, molte delle quali impregnate di un potere antico.

Inutile dirlo, il successo di questa produzione è stato garantito anche dalla sua forte irriverenza. Gli sviluppatori hanno puntato in maniera evidente sulle reference di Vampire Survivors, che sembrano aver catturato l'attenzione persino dei giocatori di oltreoceano.

Tuttavia, sembra che al momento non ci siano piani per un sequel. Durante una recente intervista, Luca Galante - la mente dietro questa produzione - ha rivelato che Vampire Survivors 2 potrebbe non uscire mai, se non dovesse trovare idee interessanti da poter proporre ai videogiocatori.