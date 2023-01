Vampire Survivors: fra DLC, versioni console e nuovi progetti, le novità da Luca Galante

Vampire Survivors ha rappresentato senza dubbio la più grande sorpresa della fine del 2022 videoludico, con l'indie game sviluppato da Luca Galante che è riuscito a scalare le classifiche di Steam, a diventare rapidamente una hit commerciale e a conquistare il cuore di Phil Spencer.

Tramite un nuovo aggiornamento pubblicato su Steam, Luca Galante ha illustrato quelli che sono i futuri piani di sviluppo di Vampire Survivors e di ciò a cui Poncle, il suo studio, si dedicherà in futuro.

Pur non dando indicazioni particolarmente precise, lo sviluppatore ha innanzitutto confermato di star valutando l'espansione delle piattaforme di riferimento di Vampire Survivors, attualmente disponibile su PC e mobile. Questo potrebbe significare il futuro approdo dell gioco su console PlayStation, Xbox e Switch, ma sarà meglio attendere le prossime novità in tal senso. La versione PC verrà inoltre proposta con un nuovo engine, ma gli utenti saranno liberi di continuare a giocare con quello attuale.

Luca ha poi confermato che Vampire Survivors si arricchirà con nuovi DLC nel corso di quest'anno. In termini di contenuti, possiamo aspettarci quanto già proposto in Legacy of the Moonspell: 8 nuovi sopravvissuti, 13 armi e un nuovo grande stage.

Per quanto riguarda il futuro di Poncle, si pensa già ad un nuovo progetto, che questa volta non avrà nulla a che fare con i vampiri: "C'è un sacco di roba, non esclusivamente legata a Vampire Survivors, che viene realizzata dietro le quinte in poncle. C'è qualcosa di strano e grosso (in termini di pixel) in arrivo nella beta pubblica di Steam, e poiché il DLC Legacy of the Moonspell è stato un successo, The Directer si offrirà di portare i sopravvissuti in un altro mondo alla ricerca del vampiro...".

Luca Galante si è detto incredulo di fronte al successo di Vampire Survivors.