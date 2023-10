Vampire Survivors esagera: il fenomeno indie italiano tocca quota 200mila review su Steam

L'eccezionale successo di Vampire Survivors su Switch è solo l'ultimo dei traguardi raggiunti da Luca 'Poncle' Galante con il suo ormai iconico roguelike in pixel art. Come sottolinea lo stesso Poncle sui social, il suo fenomeno indie ha appena raggiunto le 200.000 recensioni utente su Steam.

Per festeggiare l'ennesimo record di Vampire Survivors, lo sviluppatore italiano riguadagna i social per condividere il suo entusiasmo con i tanti fan di Mortaccio, Yatta Cavallo e Suor Clerici che, insieme alla famiglia Belpaese, hanno divorato tonnellate di aglio per falciare orde inarrestabili di mostri e creature d'ogni sorta (ma niente succhiasangue!) su PC, Xbox, Switch e sistemi mobile.

Oltre a una simpatica animazione, Poncle condivide un'immagine che testimonia la passione della community e la natura scanzonato della lore di Vampire Survivors con quattro, esilaranti recensioni utente.

Tra chi si limita a ritenere che Vampire Survivors sia "un gioco OK" pur avendovi trascorso la bellezza di 836 ore e chi si spinge a precisare che "è un gioco da 10 su 10, anche se non c'è nessun vampiro", lo spirito goliardico dei fan e il loro amore per questo titolo viene sintetizzato alla perfezione da chi, dopo aver giocato per oltre 167 ore, spiega che "ho iniziato interpretando un tizio con una frusta e ho finito come un pino immobile che sparge l'olezzo di aglio: per me vale 10 su 10, è stato bello inalberarsi in Vampire Survivors e lo rifarei ancora!".

Nel complimentarci con Poncle per questo ennesimo (ma meritatissimo) traguardo, vi lasciamo in compagnia della nostra recensione di Vampire Survivors, un grande fenomeno che brilla sempre di più.