Vampire Survivors: esisterebbe una speciale versione 'Directer's Cut'

Vampire Survivors è previsto arrivare su Nintendo Switch il 17 agosto e includerà la modalità cooperativa locale per un massimo di quattro giocatori. In un evento dedicato proprio alla co-op di Vampire Survivors, l'autrice Laura Kate Dale ha potuto partecipare a un evento in cui ha provato una versione differente del gioco.

La versione in questione prendeva il nome di "Directer’s Cut". Ciò che vedete scritto non è un errore di battitura: il nome, infatti, si riferisce a uno specifico personaggio dal nome Directer, un boss segreto finale che compare nell'endgame di Vampire Survivors.

La Dale ha anche fornito delle prove in video di questa speciale edizione dello sparatutto roeguelike, dichiarando che includeva “Nuovi personaggi selvaggi, livelli, armi, accessori ed evoluzioni", in particolare un "angelo multiforme, una donna rosa, un folletto, Babbo Natale, lupo mannaro, un astronauta, un grande teschio, la costellazione di una rana angelo e un uovo con le ali".

Nel gioco, infatti, è possibile scegliere uno dei numerosi personaggi disponibili, che poi attaccano automaticamente mentre il giocatore combatte attraverso ondate di mostri con l'obiettivo di sopravvivere il più a lungo possibile. Ironia della sorte, in Vampire Survivors non ci sono vampiri.

In merito alla commercializzazione della versione speciale, tuttavia, l'autrice precisa: "Non mi è stato detto che si tratta di un prodotto in vendita, sono stata semplicemente portata fuori dalla stanza e piazzata davanti a questa [versione "Director's Cut", ndr]”.