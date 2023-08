Vampire Survivors si espande: 'grandi funzionalità in arrivo' con il nuovo engine

L'approdo su Nintendo Switch di Vampire Survivors è solo l'ultima delle sosprese previste da Luca 'Poncle' Galante: il fenomeno roguelike italiano si espande con la modalità cooperativa e si appresta a crescere ulteriormente grazie al nuovo engine.

A farci da Cicerone tra le ultime novità della Patch 1.6 di Vampire Survivors è lo stesso Poncle spiegando su Steam che "come preannunciato, Vampire Survivors passa oggi al suo nuovo motore. L'engine originario e quello appena introdotto funzionavano in parallelo già da un po', ma ora siamo arrivati a un punto in cui dovrebbero esserci solo delle differenze molto sottili tra i due motori grafici, quindi è giunto il momento di compiere il grande salto e di abbandonare il vecchio engine. Così facendo, potremo concentrarci nello sviluppo di funzionalità che avremmo potuto mai realizzare con il vecchio motore".

D'ora in avanti, quindi, Vampire Survivors girerà su un engine completamente nuovo che dovrebbe garantire delle prestazioni ancora più elevate e una compatibilità estesa a configurazioni hardware più datate. Grazie al nuovo motore, la caccia ai mostri sguinzagliati dall'inafferrabile Conte Draculò proseguirà ancora per molto tempo e spronerà gli emuli di Poe Ratcho, Suor Clerici e degli amici della famiglia Belpaese a compiere imprese ancora più memorabili.

Guardando al futuro, Poncle dichiara infatti che "il nuovo motore sarà lo standard da qui in avanti, e grazie ad esso possiamo finalmente lavorare alle grandi funzionalità che, fino ad oggi, non abbiamo potuto implementare per via delle limitazioni del vecchio engine. Stanno accadendo molte cose dietro le quinte, ma inizieremo questo nuovo corso con una grande funzionalità a cui stiamo lavorando da dicembre dell'anno scorso e che aggiungerà molte opzioni e possibilità di gioco. Ne parleremo in maniera più approfondita nelle prossime settimane". Nel frattempo, vi lasciamo in compagnia della nostra recensione di Vampire Survivors.