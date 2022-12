Vampire Survivors si espande con Legacy of the Moonspell: tutti i contenuti del DLC

Pochi giorni dopo l'arrivo di Vampire Survivors gratis su iPhone e Android, il fenomeno roguelite italiano di Steam e Xbox Game Pass si espande con Legacy of the Moonspell, come ci ricorda lo stesso Poncle con il video di lancio del DLC.

Legacy of the Moonspell porta tutti i cacciatori di vampiri a esplorare le Terre Orientali per combattere la minaccia soprannaturale rappresentata dall'invasione di un esercito di mostri e demoni Yokai e Oni.

L'espansione porta in dote il nuovo scenario di Mt. Moonspell, un'enorme ambientazione con foreste, villaggi, montagne innevate e dungeon pieni di creature da abbattere: ogni area della mappa presenta sfide specifiche, starà perciò al giocatore scoprire l'area più adatta da esplorare in base alle armi e alle abilità del proprio alter-ego.

Il DLC di Vampire Survivors porta in dote anche otto personaggio inediti (Babi-Onna, tre membri della famiglia Moonspell e altri eroi misteriosi), sei brani aggiuntivi per la colonna sonora e ben tredici equipaggiamenti originali per combattimenti da corta, breve e lunga distanza.

L'espansione Legacy of the Moonspell di Vampire Survivors è disponibile al prezzo di 1,99 euro. Su Steam il DLC è in offerta a 1,79 euro dicembre fino al 22 dicembre, ossia al medesimo prezzo della versione Xbox One e Xbox Series X/S acquistabile dagli iscritti a Game Pass.