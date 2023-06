Vampire Survivors: il fenomeno indie italiano si espande con l'Update 1.5!

In attesa di assistere alla trasposizione di Vampire Survivors in una serie animata, il team di Luca 'Poncle' Galante ci rituffa nelle frizzanti atmosfere in pixel art del fenomeno indie italiano per preannunciare l'arrivo dell'Update 1.5.

Il prossimo 'Major Update' del roguelite vampiresco sarà foriero di novità tra migliorie, ottimizzazioni e funzionalità inedite che puntano a rendere ancora più profonda e stratificata l'esperienza di gioco.

La versione 1.5 di Vampire Survivors, nella fattispecie, mira a espandere il perimetro ludico e contenutistico del videogioco indie che ha stregato Phil Spencer (e milioni di altri appassionati del genere) con l'aggiunta di una ruota che attiverà degli eventi casuali, il potenziamento GoldFinger e tanto altro.

Il rollout dell'Update 1.5 di Vampire Survivor dovrebbe partire nella giornata di lunedi 12 giugno su PC e console Xbox, come pure su sistemi mobile iOS e Android o dal catalogo di Xbox Game Pass per chi vi accede attraverso il proprio abbonamento al servizio di Microsoft. Prima di lasciarvi al video dell'aggiornamento 1.5, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye.it trovate la nostra recensione di Vampire Survivors a firma di Alessandro Bruni, con tutte le analisi sui fattori che hanno contribuito a fare del roguelite di Poncle un vero e proprio fenomeno mondiale.