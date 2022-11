Vampire Survivors: il fenomeno italiano di Steam parte alla conquista di Xbox Game Pass

Dopo aver sbancato Steam, l'horror italiano Vampire Survivors sbarca ufficialmente su Xbox Series X/S, Xbox One e nel catalogo dei videogiochi per console da fruire 'gratis' abbonandosi a Xbox Game Pass.

La versione Xbox del survival a tinte roguelike di Luca 'Poncle' Galante è identica a quella apprezzata da tutti coloro che su PC hanno già falciato orde di non-morti insieme a Mortaccio, Suor Clerici, Poppea e O'Sole Meeo, contribuendo a fare di Vampire Survivors uno dei videogiochi più popolari di Steam.

A dispetto di un sistema di combattimento totalmente automatizzato e di un comparto grafico in pixel art che definire minimalista sareppe un pallido eufemismo, l'opera ultima dello sviluppatore italiano ha saputo conquistare milioni di appassionati grazie alla frenesia delle partite, all'incredibile numero di nemici da fronteggiare e alla stratificata struttura roguelike su cui si basa lo sblocco di eroi, ambientazioni e potenziamenti.

Chi è già stato rapito dal gameplay della versione 1.0 di Vampire Survivors su PC e Game Pass, d'altronde, saprà già quanto possa essere 'assuefacente' l'esperienza da vivere testando le build e le armi dei personaggi in funzione delle sfide da affrontare. Prima di lasciarvi alle immagini e al video che trovate in calce e in cima alla notizia, vi ricordiamo che Vampire Survivors è disponibile da oggi giovedì 10 novembre su Xbox Series X/S e Xbox One, con ingresso immediato nel catalogo di Xbox Game Pass.