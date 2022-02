Vampire Survivors: il fenomeno italiano di Steam è ancora più ricco con la nuova Patch

La luna di miele tra Vampire Survivors e gli appassionati di roguelite su Steam prosegue con la Patch 0.2.13, un aggiornamento pieno di contenuti inediti e migliorie che contribuiscono ad arricchire l'esperienza di gioco dell'ultima creatura a tinte horror di Luca "Ponce" Galante.

L'update di fine febbraio estende ulteriormente il già ampio perimetro ludico di Vampire Survivors per portare in dote un Potenziamento inedito, un nuovo personaggio, un grado extra per il re-roll delle statistiche, un'arma passiva originale un personaggio con un'arma speciale.

Parallele e complementari a queste aggiunte abbiamo poi tante ottimizzazioni, modifiche alla progressione delle attività, ritocchi al sistema di combattimento e un generale ribilanciamento dei danni ricevuti e provocati da armi, incantesimi e poteri vari, oltre a numerosi bugfix.

Quanto al futuro, sin dalla Patch 0.3.0 assisteremo all'ingresso di una nuova meccanica di gioco e di un livello inedito, con tanto di layout customizzato e un proprio pattern di nemici. Gli aggiornamenti successivi andranno ad ampliare ulteriormente l'esperienza di gioco e apporteranno altre migliorie, come nuove localizzazioni e il supporto alle distro Linux più popolari.

Nel frattempo, vi lasciamo in compagnia del nostro speciale su Vampire Survivors, il fenomeno tutto italiano di Steam.