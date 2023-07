Vampire Survivors: dai gambling game al successo mondiale, Luca Galante si racconta

Vampire Survivors è stato uno dei fenomeni videoludici più importanti degli ultimi anni, ed il suo creatore Luca Galante ha deciso di raccontare ai ragazzi di NoClip la genesi di un progetto per cui l'autore mai si sarebbe aspettato di raggiungere il successo mondiale.

Come ci viene raccontato all'interno del filmato che vi abbiamo riportato in apertura, Luca (qui mascherato per motivi di privacy dietro le fattezze di un burattino) ha deciso di trasferirsi nel Regno Unito per trovare un impiego nel mondo dei videogiochi. Sebbene inizialmente costretto a lavorare da McDonald's in attesa che la sua proprietà di linguaggio inglese migliorasse, Luca trovò dopo un po' di tempo un primo ingaggio nel settore dei giochi d'azzardo mobile.

Non propriamente soddisfatto dal punto di vista creativo, Luca ha quindi iniziato a sacrificare anche le ore di riposo notturne per mettersi al lavoro su un suo progetto, nel mentre nel quotidiano continuava a guadagnarsi da vivere con il suo lavoro stabile. Quando ha infine messo insieme i pezzi che avrebbero dato vita a Vampire Survivors, pubblicato su Steam al prezzo di soli 3 euro, lo sviluppatore italiano non si sarebbe mai aspettato che lo YouTuber Splattercat avrebbe dato il via ad un successo inarrestabile.

I dati di vendita e il feedback su Vampire Survivors decuplicarono quel giorno ed il gioco ha rapidamente raggiunto una fama che Luca Galante non si sarebbe mai e poi mai aspettato (tant'è che il giorno della pubblicazione del video di Splattercat corrispondeva al terzo giorno del suo nuovo lavoro presso una nuova società di giochi d'azzardo per mobile). Da lì lo sviluppatore avrebbe avuto bisogno di un team di supporto, poncle, che avrebbero aiutato nella correzione dei bug, nell'aggiunta di nuovi contenuti e così via. Vi lasciamo agli altri dettagli che potete consultare all'interno del documentario curato da NoClip.

Avete già dato uno sguardo alla coop a 4 giocatori di Vampire Survivors?