Vampire Survivors è il gioco con più recensioni positive su Steam del 2022, ecco la top 20

Il 2022 volge ormai al termine e, a così pochi giorni dall'inizio del nuovo anno, possiamo dare un'occhiata alla classifica Steam che mostra quali sono i giochi che hanno ricevuto la percentuale maggiore di valutazioni positive.

Grazie all'utilissimo database di Steam, che permette di accedere con grande facilità alle classifiche relative ai prodotti disponibili sulla piattaforma e filtrarle in base a numerosi parametri, possiamo notare che al primo posto della top 20 dei prodotti meglio valutati troviamo l'ormai famosissimo Vampire Survivors, le cui recensioni sono positive in circa il 98% dei casi.

Ecco di seguito la classifica dei giochi Steam con la percentuale di voti positivi più alta:

Vampire Survivors - 97,60% di voti positivi (165.466 recensioni positive) Stray - 96,11% di voti positivi (101.190 recensioni positive) God of War - 95,66% di voti positivi (75.661 recensioni positive) PowerWash Simulator - 95,61% di voti positivi (29.980 recensioni positive) Entropy: Zero 2 - 95,56% di voti positivi (12.121 recensioni positive) Neon White - 95,26% di voti positivi (8.470 recensioni positive) Persona 5 Royal - 95,25% di voti positivi (19.892 recensioni positive) Marvel's Spider-Man Remastered - 94,99% di voti positivi (47.840 recensioni positive) Dorfromantik - 94,98% di voti positivi (20.076 recensioni positive) Brotato - 94,82% di voti positivi (18.545 recensioni positive) The Looker - 94,82% di voti positivi (9.492 recensioni positive) Cultic - 94,82% di voti positivi (2.848 recensioni positive) Trombone Champ - 94,61% di voti positivi (4.567 recensioni positive) Teardown - 94,57% di voti positivi (56.464 recensioni positive) Placid Plastic Duck Simulator - 94,56% di voti positivi (3.988 recensioni positive) Metal Hellsinger - 94,54% di voti positivi (6.929 recensioni positive) Wobbledogs - 94,46% di voti positivi (5.363 recensioni positive) Stacklands - 94,42% di voti positivi (14.585 recensioni positive) Ib - 94,29% di voti positivi (2.055 recensioni positive) Patrick's Parabox - 94,12% di voti positivi (1.745 recensioni positive)

In attesa di scoprire chi si aggiudicherà il titolo il prossimo anno, vi ricordiamo che giusto qualche giorno fa Vampire Survivors è arrivato su iPhone, iPad e Android ed è scaricabile gratuitamente. Per chi non lo sapesse, inoltre, mancano solo poche ore al debutto della prima espansione di Vampire Survivors.