Vampire Survivors è gratis su iPhone, iPad e Android: link al download

Siete fan di Vampire Survivors stanchi di giocare i numerosi cloni sul vostro cellulare? Sappiate allora che da stasera potrete scaricare gratuitamente la versione originale del titolo che ha stregato i videogiocatori di tutto il mondo.

A distanza di pochi giorni dalla conferma ufficiale dell'espansione di Vampire Survivors che prende il nome di Legacy of the Moonspell in arrivo il prossimo 15 dicembre 2022, il team Poncle ha pubblicato a sorpresa una versione gratuita del gioco (completamente priva di microtransazioni) sull'App Store di iOS e sul Google Play Store di Android.

Ecco di seguito i link utili per procedere al download del gioco su tutti i dispositivi portatili compatibili:

Al momento non è chiaro se questa edizione del gioco sia allineata con quella disponibile su Steam, Xbox e Microsoft Store (vi ricordiamo che il gioco è presente nel catalogo di Xbox Game Pass) e sarà interessante scoprire se nei prossimi giorni sarà possibile giocare l'espansione anche nella versione per cellulari.

Sapevate che Phil Spencer ha giocato per più di 200 ore a Vampire Survivors sulla sua Xbox?