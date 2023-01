Vampire Survivors e la guerra dei cloni mobile: ne parla Luca Galante

Dopo aver candidamente ammesso di non conoscere i motivi del grande successo di Vampire Survivors, Luca 'Poncle' Galante ha spiegato su Steam quanto sia stato difficile realizzare il porting mobile del roguelite italiano che ha stregato milioni di giocatori e lo stesso Phil Spencer.

In un lungo intervento pubblicato sulle pagine del negozio digitale di Valve, il 'deus ex Mortaccio' di Vampire Survivors spiega che "il successo iniziale di VS mi spinse subito a cercare dei partner commerciali per lavorare su una versione mobile del gioco. Sfortunatamente, nessuno con cui ho parlato era d'accordo con il sistema di monetizzazione che avevo in mente per la piattaforma, ossia un sistema non predatorio".

Tra gli ostacoli affrontati da Poncle nel concretizzare la sua visione di un porting mobile di Vampire Survivors ci sono stati anche i cloni che infestato gli store iOS e Android: "C'era già un gran numero di cloni. Mi riferisco a copie reali 1:1 di VS con righe di codice, risorse, sistemi di progressione e dati rubati di sana pianta. Questa situazione difficile ci spinse a rilasciare il prima possibile la versione mobile di VS, il nostro team di sviluppo è stato messo a dura prova perché non avrebbe dovuto nemmeno preoccuparsi di un simile porting".

Per superare questi problemi, Poncle spiega quindi di aver voluto occuparsi in prima persona dello sviluppo di questo porting perché "se siete giocatori come me, allora avreste preferito pagare un paio di dollari la versione mobile di VS e farla finita. Ma il mercato mobile non funziona così e un porting di VS a pagamento, anche se per pochi dollari, avrebbe impedito a molti giocatori di provare il titolo. Questo è il motivo per cui abbiamo adottato un approccio 'free-for-real', in cui la monetizzazione è minima ed è progettata per non interrompere mai il gioco, essendo un elemento facoltativo e non un pozzo nero in cui rischiare di cadere come è solito nelle app mobile spilla-soldi".

