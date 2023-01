Vampire Survivors: Legacy of the Moonspell arriverà su mobile? Risponde Luca Galante

A distanza di circa un mese dalla distribuzione di Vampire Survivors su Android e iOS, il team di sviluppo non ha ancora aggiornato questa versione con l'espansione intitolata Legacy of the Moonspell. A tal proposito, Luca Galante ha svelato i motivi dietro il ritardo.

Nel corso di un lungo post su Steam dedicato al futuro della software house e del gioco stesso, lo sviluppatore ha spiegato che il mancato arrivo del DLC sulla versione smartphone del gioco non è dovuto alla pigrizia del team, ma alla mancanza di una strategia adatta per la distribuzione.

Ecco di seguito le parole di Luca Galante:

"Sia la versione iOS che quella Android hanno una media delle recensioni di 4,8 stelle su 5 e un quantitativo enorme di download, risultati ottenuti grazie al passaparola e al buffo trailer che abbiamo trasmesso anche durante i The Game Awards 2022. Credo che abbiamo fatto la scelta giusta con la monetizzazione, ma non sappiamo ancora come distribuire il DLC Legacy of the Moonspell DLC su mobile. Dobbiamo trovare un modo per rendere il contenuto accessibile anche per quei giocatori che usufruiscono solo di prodotti gratuiti. Cercheremo di trovare un modo nel minor tempo possibile per poi pubblicare il DLC!"

L'idea è quindi di permettere a tutti di giocare l'espansione, ma al tempo stesso è necessario un piano per consentire agli sviluppatori di monetizzare sul contenuto aggiuntivo. Non è da escludere che Poncle decida di fare in modo che Legacy of the Moonspell si possa sbloccare sia con la valuta in game che con un piccolo acquisto in app, così da dare a tutti la possibilità di usufruire dei personaggi e dello stage extra anche su cellulari e tablet.

Nel frattempo, vi ricordiamo che Vampire Survivors è arrivato velocemente su mobile per far fronte alla miriade di cloni che stavano spopolando su App Store e Google Play Store.