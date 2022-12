Vampire Survivors Legacy of the Moonspell: come sbloccare Babi-Onna

L'espansione a pagamento Legacy of the Moonspell di Vampire Survivors non ha introdotto solo una nuova mappa in cui massacrare migliaia di demoni, ma anche personaggi inediti con cui affrontare le varie sfide proposte dall'assuefacente titolo Poncle. Uno di questi è Babi-Onna, scopriamo insieme come fare per sbloccarla.

Come sbloccare Babi-Onna

Così come visto con altri personaggi di Vampire Survivors vanilla, anche uno di quelli introdotti con Legacy of the Moonspell si sblocca tramite l'attivazione del processo di evoluzione di un oggetto durante una partita. L'arma in questione prende il nome di Notte d'Evocazione e, purtroppo, non è disponibile sin da subito per chi acquista l'espansione. Si tratta infatti dell'arma in dotazione di Syuuto Lunamagica, un altro dei nuovi personaggi: per sbloccare Syuuto dovrete avviare una partita in qualsiasi mappa e far evolvere l'oggetto Quattro Stagioni.

L'evoluzione di questa particolare arma, che si sblocca sopravvivendo per 15 minuti in qualsiasi mappa con Menya Lunamagica, avviene quando nell'inventario ci sono sia Quattro Stagioni che il Candelabrador. Completato questo traguardo, avviate una partita con Syuuto Lunamagica e aggiungete al vostro inventario il Duplicator per ottenere l'evoluzione di Notte d'Evocazione per sbloccare Babi-Onna. Prima di poter utilizzare il personaggio, dovrete acquistarlo al prezzo di 26.000 monete.

Caratteristiche di Babi-Onna

Babi-Onna è un ottimo personaggio che dispone di 100 punti salute, 10 punti danno di base e ben 10 reroll che consentono di scartare gli oggetti non graditi. Per quello che riguarda le potenzialità d'attacco di questo personaggio, la sua dotazione iniziale include un'aura che congela i bersagli intorno a lei e un attacco che colpisce i bersagli con il 30% di probabilità di esplodere all'impatto, infliggendo danni ad area.

Sapevate che Vampire Survivors è gratis su iPhone, iPad e Android?