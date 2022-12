Vampire Survivors Legacy of the Moonspell: come sbloccare e far evolvere tutti gli oggetti

Avete acquistato l'espansione Legacy of the Moonspell di Vampire Survivors? Ecco allora tutti i consigli su come sbloccare tutti gli oggetti e le loro evoluzioni.

Vento Argentato (si evolve in Vento Festivo)

Per poter sbloccare Vento Argentato occorre innanzitutto accogliere nel roster Miang Lunamagica, che si nasconde nella bara di Monte Moonspell (trovate l'oggetto semplicemente seguendo il punto interrogativo sulla mappa). Una volta sbloccata Miang, utilizzatela in una qualsiasi mappa e sopravvivete per almeno 15 minuti, così da sbloccare il suo oggetto, Vento Argentato. Per ottenere la versione evoluta di questo oggetto, ovvero Vento Festivo, bisogna avere nell'inventario sia Vento Argentato che Pummarola, entrambi potenziati fino al livello massimo.

Quattro Stagioni (si evolve in Godai Shuffle)

Seguendo i consigli che vi abbiamo dato per far evolvere Vento Argentato in Vento Festivo, avrete accesso ad un nuovo personaggio chiamato Menya Lunamagica, che ha come arma in dotazione proprio Quattro Stagioni. Per fare in modo che l'oggetto diventi disponibile per tutti, dovrete sopravvivere in una qualsiasi mappa con Menya per almeno 15 minuti. Per sbloccare invece l'evoluzione di Quattro Stagioni, ovvero Godai Shuffle, dovrete avere contemporaneamente nell'inventario le versioni di livello massimo di Quattro Stagioni, Candelabrador e Spinaci.

Notte d'Evocazione (si evolve in Notte dell'Eco)

Se Quattro Stagioni era l'arma di Menya, la Notte d'Evocazione è invece l'oggetto di partenza di Syuuto Lunamagica. Per ottenere questo personaggio si sblocca semplicemente facendo evolvere Quattro Stagioni, quindi vi basterà seguire i passaggi indicati poco sopra per poi acquistare l'eroe nell'apposita schermata. A questo punto, avviate una qualsiasi partita con Syuuto e sopravvivete per almeno 15 minuti per far sì che la Notte d'Evocazione diventi vostra. Se invece volete far evolvere la nuova arma, avrete bisogno della Notte d'Evocazione e del Duplicatore nell'inventario, tutti e due al livello massimo. Il risultato dell'evoluzione è la Notte dell'Eco.

Veste del Miraggio (si evolve in J'Odore)

La Veste del Miraggio è l'arma di partenza di Babi-Onna. Se non l'avete ancora sbloccata, vi suggeriamo di dare un'occhiata alla nostra guida su come sbloccare Babi-Onna in Vampire Survivors. Una volta acquistato il personaggio, si può sbloccare la Veste del Miraggio per tutti semplicemente sopravvivendo per 15 minuti in una qualsiasi mappa usando Babi-Onna. L'evoluzione dell'arma prende il nome di J'Odore e richiede Magnetosfera e Veste del Miraggio nell'inventario e al massimo livello.

Spada Notturna (si evolve in Muramasa)

A differenza dei precedenti oggetti, la Spada Notturna può essere sbloccata con qualsiasi personaggio. Basta avviare infatti una partita sul Monte Moonspell e poi visualizzare la mappa per individuare l'icona dell'oggetto: raggiungetelo e, una volta raccolto, verrà aggiunto alla vostra collezione. Per far evolvere la Spada Notturna in Muramasa, avrete bisogno dell'arma e della Maschera di Pietra al massimo livello.

Mille Bolle Blu (si evolve in Boo Roo Boolle)

Anche lo sblocco di Mille Bolle Blu richiede un procedimento diverso, poiché per ottenere il personaggio che usa questo oggetto come arma predefinita (Gav'Et-Oni) e l'arma stessa occorre eliminare un totale di 6.000 Kappa, ovvero i demoni verdi con il guscio da tartaruga. L'evoluzione di Mille Bolle Blu è Boo Roo Boolle, che richiede sia la particolare arma che l'Estendincanto al livello massimo.

108 Bocce

L'ultimo oggetto dell'espansione di Vampire Survivors è l'arma di McCoy-Oni (sì, si chiama così). Questo personaggio, che si sblocca facendo evolvere le Vesti del Miraggio, ha in dotazione le 108 Bocce e, come in molti altri casi, è sufficiente sopravvivere 15 minuti utilizzandolo per ottenere l'oggetto.

