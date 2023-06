Vampire Survivors: la cooperativa a 4 giocatori fa magie nel nuovo gameplay

Dopo aver preannunciato l'arrivo di Vampire Survivors su Nintendo Switch, Luca 'Poncle' Galante ci reimmerge nelle atmosfere dell'ormai iconico roguelike in pixel art per mostrarci un video gameplay interamente dedicato alla nuova modalità coop a 4 giocatori in arrivo su PC, console e sistemi mobile.

Il trailer, accompagnato dalle note del brano 'Gatti Amari' composto da Daniele Zandara, ci offre un antipasto delle frenetiche attività che dovremo svolgere abbattendo le orde di mostri e creature della notte.

In compagnia di Yatta Cavallo, dei membri della Famiglia Belpaese, dell'arzillo ammazzavampiri con la passione per l'aglio Poe Ratcho e di tutti gli altri personaggi di Vampire Survivors, i giocatori avranno così modo di cimentarsi nelle sfide offerte da una modalità cooperativa a cui accedere in tutte le ambientazioni del fenomeno indie italiano.

La caccia in coop agli abomini al servizio del Bisconte Draculò partirà ufficialmente il 17 agosto su PC, Xbox One, Nintendo Switch, Xbox Series X|S e piattaforme mobile. Prima di lasciarvi ai commenti e al video gameplay che campeggia a inizio articolo, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye.it potete leggere la nostra recensione di Vampire Survivors a firma di Alessandro Bruni.