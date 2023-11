Vampire Survivors: la modalità Adventures introdurrà storie in micro-capitoli

Vampire Survivors si prepara per la nuova modalità storia che prenderà il nome di Adventures. Come il nome suggerisce, introdurrà delle vere e proprie avventure che espanderanno la storia di gioco.

Dopo il recente update di Whiteout, non ci sono ancora dettagli specifici su come Adventures sarà effettivamente strutturato, né sulla sua data di uscita, ma abbiamo per adesso un primo trailer di presentazione bello carico e frizzante.

Adventures conterrà piccole micro-storie che ripristinano e remixano i contenuti del gioco, seguendo il cast dei sopravvissuti in una serie di stravaganti missioni secondarie. Ogni avventura offrirà un percorso di progressione unico, offrendo ai giocatori l'opportunità di iniziare da zero e affrontare sfide personalizzate con un arsenale limitato.

Ogni avventura sarà suddivisa in capitoli che hanno una configurazione specifica (oggetti, personaggi) e condizioni di vittoria (sopravvivere un certo periodo di tempo, uccidere un certo numero di nemici). Ogni missione di Adventures offrirà anche un po' di testo sulla trama e collegherà l'intera Avventura.

I progressi nel gioco principale non verranno trasferiti in Adventures, perché le avventure sono un'opportunità per un nuovo inizio con sfide uniche. Gli unici progressi che si manteranno dal gioco principale saranno le Reliquie e le diverse modalità di gioco sboccate, come Hyper e Inverse.

Vi ricordiamo che la modalità Adventures di Vampire Survivors (il gioco che ha ottenuto quasi 200.000 mila recensioni su Steam) sarà disponibile, in data da definirsi, su Steam, Xbox, Nintendo Switch, iOS e Android.