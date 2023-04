Vampire Survivors non smette di crescere: il DLC Tides of the Foscari si lancia in video

Il lancio dell'espansione di Tides of the Foscari di Vampire Survivors viene celebrato da Poncle con un trailer che ci immerge nelle atmosfere di questo DLC davvero ricco di contenuti.

La seconda espansione maggiore di Vampire Survivors ci porta a Lago Foscari, una foresta incantata che brulica di mostri e di misteri da scoprire esplorando uno scenario suddiviso in diversi biomi. Il canovaccio narrativo steso da Poncle per dare forma a questa espansione verte attorno alle gesta compiute dai membri delle tre case dell'Accademia Foscari. I cacciatori di vampiri che si immergeranno nelle atmosfere di Lago Foscari potranno interpretare otto nuovi personaggi, tra cui Eleanor, Maruto, Keitha e Luminaria:

- Brillante allieva della Torre Azzurra e abile maga, Eleanor è tanto arguta quanto timida. Maruto - L'imbattuto campione dell'Incudine scarlatta. Austero e pensieroso, Maruto nasconde un cuore d'oro dietro il suo sguardo sprezzante. È un uomo di poche parole e dalle forti braccia.

- Furba, acuta e amante del divertimento, Keitha farebbe qualsiasi cosa per un po' di avventura e di leggerezza. Preferisce mimetizzarsi tra i peggiori studenti della Falce ambrata per tenersi lontana dalle seccature. Luminaria - Custode di Lago Foscari, Luminaria è un'antica e potentissima strega dal cuore puro. Nei racconti epici è conosciuta come la Dama del Lago, o talvolta come la Signora arborea.

Tides of the Foscari porta in dote anche 13 nuove armi come il libro magico di Eleanor SpellString o l'Eskizzibur di Maruto, oltre 7 brani inediti che contribuiscono a rendere ancora più immersiva l'esperienza di gioco da vivere insieme ai tanti eroi di Vampire Survivors. L'espansione Tides of the Foscari è disponibile su PC e console Xbox al prezzo di 1,99 euro o a 1,79 euro per gli iscritti a Game Pass e per chi acquista il DLC su Steam entro il 20 aprile.