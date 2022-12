Vampire Survivors non smette di evolversi: svelata l'espansione Legacy of the Moonspell

Se Phil Spencer va pazzo per Vampire Survivors, chissà quale sarà la reazione del boss di Xbox alla vista delle primissime immagini di Legacy of the Moonspell, la nuova espansione del fenomeno roguelite italiano di Luca 'Poncle' Galante.

Dalla descrizione che campeggia sulle pagine di Steam apprendiamo che il DLC ci porterà nelle Terre Orientali per fronteggiare la minaccia soprannaturale rappresentata da un'invasione di demoni Yokai e Oni.

Il nostro compito sarà quello di recarci in questa valle magica incastonata tra le montagne per aiutare i guardiani Moonspell a 'pacificare' l'area e riuscire, nel frattempo, a raccogliere gli indizi sulla posizione del potente vampiro che ha scatenato questo inferno.

Sotto il profilo strettamente contenutistico, l'espansione amplierà l'universo roguelite di Vampire Survivors per fare spazio a 8 nuovi cacciatori di vampiri e a 13 armi inedite, in aggiunta allo stage delle Terre Orientali e a 6 brani.

La data di lancio di Legacy of the Moonspell non è stata ancora annunciata: in attesa di saperne di più al riguardo, cogliamo l'occasione per riproporvi la nostra analisi di Vampire Survivors, il nuovo fenomeno italiano di Steam (e Xbox, dopo il recente ingresso del titolo nel catalogo del Game Pass).