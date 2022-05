Vampire Survivors su PC e Game Pass: arrivano i Mercanti con la Patch 0.6.0

Dopo aver celebrato l'arrivo di Vampire Survivors tra i nuovi giochi Xbox Game Pass di maggio, Luca "Poncle" Galante si appresta ad ampliare ulteriormente il già enorme perimetro ludico e contenutistico della sua esperienza action che ha conquistato Steam. La Patch 0.6.0 dovrebbe portare in dote i Mercanti!

Previsto al lancio per lunedì 23 maggio, il nuovo aggiornamento del fenomeno italiano di Steam offrirà a tutti gli emuli dei cacciatori di vampiri della famiglia Belpaese (e agli amici di Mortaccio e O'Sole Meeo) l'opportunità di servirsi di un Mercante per spendere il proprio oro direttamente in partita, senza attendere la morte del proprio alter-ego e il ritorno ai Potenziamenti della schermata introduttiva.

Le note preliminari della Patch 0.6.0, in realtà, non citano espressamente il Mercante ma lasciano sottintendere il suo arrivo nella dimensione roguelike di Vampire Survivors con un'eloquente immagine che raffigura, appunto, uno di questi PNG inediti che dovrebbero comparire sulla mappa come ulteriore incentivo per proseguire la battaglia contro le legioni di non-morti.

I teaser condivisi da Poncle comprendono anche un'arma orologio, una misteriosa fase ingame aggiuntiva e "una nuova arma" non meglio specificata ma che, a giudicare da quanto trapelato, dovrebbe aggiungere all'arsenale del proprio cacciatore un "incantesimo felino" rappresentato da un'ondata miagolante di gattini arrabbiati! In attesa di saperne di più con la pubblicazione della patch 0.6.0, vi rimandiamo al nostro speciale sul fenomeno Vampire Survivors.