Vampire Survivors: perché non ci sono i vampiri?

Sebbene il suo titolo lasci credere tutt'altro, Vampire Survivors non conta la presenza di alcun vampiro al suo interno. Come si spiega una scelta tanto bizzarra da parte del team italiano di poncle?

Ebbene, non esiste una risposta del tutto certa riguardo all'argomento, con molti fan che si sono radunati nei forum per discutere dell'assenza di vampiri senza mai venirne davvero a capo. L'impressione è che si tratti di una sorta di scherzo citazionistico da parte dell'autore del gioco, Luca Galante.

Quando ci imbattiamo in una delle bare tramite cui sblocchiamo i nuovi personaggi del gioco, viene visualizzata a schermo la seguente frase: "Grazie (nome del giocatore), ma il vampiro è in un'altra bara", chiaramente un riferimento alla serie di Super Mario Bros. Sembra dunque che la nostra ricerca dei vampiri di Vampire Survivors sia semplicemente destinata a fallire in eterno.

Nonostante questo non mancano le teorie della community: alcuni, ad esempio, si dicono convinti che il giocatore stesso sia un vampiro, dal momento che i personaggi vengono in ogni caso rinvenuti all'interno delle bare e sopravvivono fintanto che la notte perdura. Il titolo del gioco, quindi, si riferirebbe a dei vampiri che cercano di sopravvivere il più a lungo possibile, e non sarebbe legato ad una caccia ai loro danni. In ogni caso, una risposta definitiva a questi dubbi potrà eventualmente giungere solo dagli autori del gioco.

Dopo aver conquistato milioni di giocatori, tra cui anche Phil Spencer di Xbox, Vampire Survivors si prepara a diventare una serie animata realizzata in collaborazione con Story Kitchen.