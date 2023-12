Vampire Survivors scatenato per il 2024: la criptica roadmap stuzzica i fan

Se già non era sufficiente il rossover tra Vampire Survivors e Among Us per chiudere in bellezza il 2023, l'apprezzato roguelike di Luca Galante già guarda al nuovo anno, preparandosi a ricevere ancora tanti aggiornamenti e novità che manderanno in estasi tutti gli appassionati.

Un nuovo video ripercorre tutte le tappe più importanti del 2023 di Vampire Survivors, che si è tolto grandi soddisfazioni ricevendo diversi premi e riconoscimenti internazionali, oltre ad esordire lo scorso agosto anche su Nintendo Switch dopo aver già deliziato i giocatori Xbox, PC e mobile durante il 2022. E per concludere, il trailer riepilogativo si chiude con la promessa di tante novità in vista del 2024, riassunte in una roadmap invero piuttosto criptica ma al tempo stesso anche molto ricca.

Per il momento Luca Galante non fornisce maggiori dettagli sui contenuti previsti per il prossimo anno, limitandosi dunque a stuzzicare la curiosità dei giocatori e confermare che non ci sono date specifiche per le novità in arrivo, che dunque verranno distribuite da un momento all'altro nel corso del prossimi 12 mesi.

Nel frattempo a inizio dicembre 2023 è arrivato l'Update 1.8 che ha aggiunto nuove Adventures in Vampire Survivors, lasciando poi spazio al crossover con Among Us. E chissà cosa altro c'è in serbo per i fan, magari già all'inizio del 2024.