Vampire Survivors sarà al Summer Game Fest? La grande Patch 0.7 verrà svelata il 9 giugno

Dopo aver aver ampliato la dimensione roguelike di Vampire Survivors con la Patch 0.6.0, Luca "Poncle" Galante non ha la benché minima intenzione di fermarsi e, dalle pagine di Discord, preannuncia l'arrivo di un altro, grande update che verrà presentato ufficialmente giovedì 9 giugno.

La data scelta da Poncle per il reveal della patch 0.7 di Vampire Survivors, infatti, non sembra essere affatto casuale: la sera del 9 giugno si terrà infatti il Summer Game Fest Live 2022, lo spettacolo digitale organizzato da Geoff Keighley con tante World Premiere promesse dal noto giornalista e presentatore videoludico.

Dalle prime informazioni condivise dallo sviluppatore italiano apprendiamo che la Patch 0.7.0 porterà in dote diverse novità ludiche e contenutistiche al suo ormai celebre roguelike in pixel art: il prossimo aggiornamento di Vampire Survivors introdurrà lo Stage 5 e, per la gioia degli emuli di Mortaccio e compagni, due nuove abilità Arcane, un potenziamento speciale, un'arma inedita e la sua evoluzione da ottenere falciando le creature nemiche.

Sono previsti anche dei bilanciamenti al sistema di progressione su cui si basa il titolo e gli immancabili interventi per correggere i bug segnalati dagli appassionati, oltre a "sorprese non meglio specificate" che verranno svelate da Poncle il 9 giugno. In attesa di scoprire cosa bolle in pentola, vi rimandiamo al nostro speciale sul fenomeno italiano Vampire Survivors.