Vampire Survivors: da Suor Clerici a Giovanna Grana, la genesi dei nomi spiegata

Forte delle sue 14 candidature ai BAFTA Awards, un vero e proprio record per la manifestazione, God of War Ragnarok ha rubato la scena a tutti quanti. Da patriottici quali siamo, in ogni caso, non possiamo fare a meno di celebrare e apprezzare anche le cinque nomination conquistate da Vampire Survivors di Luca Galante.

Il risultato conseguito dalla piccola ma eccezionale produzione indipendente ha reso orgogliosa anche la responsabile dell'adattamento linguistico, Chiara Di Modica, che ha scelto di festeggiare raccontando, specialmente ai giocatori esteri, la genesi degli strambi nomi dei personaggi di Vampire Survivors, che in molti casi risulta essere abbastanza chiara per noi italiani.

Con delle schede personaggio realizzate appositamente per l'occasione, Di Modica ha spiegato che La Borra è un chiaro riferimento all'iconica gaffe di una concorrente del programma televisivo "È sempre mezzogiorno", che sentendo l'indizio di Antonella Clerici "Fa schiuma ma non è un sapone" rispose "Borra" al posto di "Birra". Alla celebre conduttrice è dedicato anche Suor Clerici, un gioco di parole basato sul significato del suo cognome (il clerico, variante antica di chierico, è un dotto ecclesiastico). E poi Christine Davain che omaggia Cristina D'Avena, Ambrojoe che riporta alla mente la celebre pubblicità del Ferrero Rocher, Giovanna Grana come versione femminile e appassionata di Grana Padano di Giovanni Rana, Dommario come omaggio ai parroci della nostra infanzia, Bianca Ramba che ricorda il famoso "carramba" di Raffaella Carrà e Divano Thelma come adattamento del Divino Mago Otelma.

Vampire Survivors, ricordiamo, ai BAFTA Awards è candidato nelle categorie Miglior Gioco, Miglior Debutto, Miglior Game Design, Miglior Proprietà Originale e Miglior British Game (visto che il team di sviluppo che ha aiutato a plasmare la visione di Galante è britannico). La cerimonia con l'assegnazione dei premi è fissata per il 30 marzo 2023.

A proposito, lo sapete che in passato abbiamo ospitato Chiara Di Modica sulle nostre pagine? L'anno scorso ci ha rivelato i segreti dell'adattamento di Sifu.