Vampire Survivors trucchi: tutti i codici per sbloccare personaggi, mappe e oggetti

Avete appena iniziato a giocare a Vampire Survivors su PC, console o smartphone e volete ottenere qualche bonus oppure sbloccare tutto e subito? Sappiate allora che il gioco supporta i trucchi e in questa guida vi proporremo tutti i codici utili per sbloccare tutti i contenuti.

Come sbloccare la sezione Segreti

Per poter immettere i codici e sbloccare contenuti in Vampire Survivors dovrete mettere le mani sulla Reliquia che prende il nome di 'Pergamene proibite di Morbane', che si può ottenere esclusivamente all'interno della missione Fossa delle Ossa. Per poter accedere a questa speciale mappa, dovrete prima sbloccare la versione Super di almeno tre livelli e, per farlo, vi basterà sconfiggere i potenti boss che appaiono al minuto 25. Una volta sbloccata la Fossa delle Ossa, avviate la partita e usate la mappa per raggiungere il punto interrogativo, che vi condurrà ad un'enorme sfera di ossa che richiederà un bel po' di attacchi prima di essere distrutta. Al momento della morte del pericoloso nemico, questo lascerà cadere l'oggetto, così che possiate sbloccare la voce Segreti nella schermata principale ed utilizzarla per scrivere i codici (senza virgolette) nella sezione 'Lancia Incantesimi' sulla destra.

Tutti i codici di Vampire Survivors

Ecco di seguito i codici da immettere nella sezione Segreti:

Personaggi principali

Arca Ladonna: Codice "noneladonna"

Porta Ladonna: Codice "vivaladonna"

Lama Ladonna: Codice "superladonna"

Poe Ratcho: Codice "strongestcharacter"

Dommario: Codice "bioparco"

Suor Clerici: Codice "faschiuma"

Krochi Freetto: Codice "accidenti"

Christine Davain: Codice "crystalmakeup"

Yatta Cavallo: Codice "yattapanda"

Bianca Ramba: Codice "carramba"

O'Sole Meeo: Codice "reset"

Sir Ambrojoe: Codice "languorino"

Personaggi segreti

Gyorunton: Codice "secondevolution"

Panta Lone: Codice "earrivatolarrotino"

Cosmo Pavone: Codice "lhovistoio"

Boon Marrabbio: Codice "fettinepanate"

Leda: Codice "iwillneverletyouforgetaboutme"

Peppino: Codice "pinociampino"

Gains Boros: Codice "highfive"

Maschera della Morte Rossa: Codice "ablasphemousmockery"

Exdash: Codice "x-x1viiq"

Toastie: Codice "tramezzini" (funziona solo se Exdash è stato sbloccato)

Mappe

Moongolow: Codice "honesty"

Acri Verdi: Codice "dotgogreenacres"

La Fossa delle Ossa: Codice "rottingpizza"

Sfogo del Boss: Codice "peakgamedesign"

Il Molise: Codice "relaxenjoylife"

Reliquie

Grimorio del Martirio: Codice "thisshouldhavebeenunlockedbydefault"

Ars Gouda: Codice "thistooshouldhavebeenunlockedbydefault"

Mappa della Via Lattea: Codice "leadmetothecheese"

Vizard di Vetro: Codice "eggseggseggs"

Mindbender: Codice "teleportustomars"

Buona Novella: Codice "icanhearthecriesofcaptainplanet"

Pezzone Magico: Codice "thankelrond"

Lacrime di Strega: Codice "timecompression"

Segno Giallo: Codice "ihaveseenitihaveseenitihaveseenitihaveseenitihaveseenitihaveseenitihaveseenit"

Randomazzo + Arcana VI: Codice "randomazzami"

Altro

Fa girare la schermata per qualche istante: Codice "spinnn"

Costumi alternativi per Mortaccio, Yatta Cavallo, Bianca Ramba, O'Sole Meeo e le loro armi iniziali: Codice "spoopyseason"

