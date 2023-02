Vampire Survivors: il nuovo update gratis aggiunge obiettivi, trasformazioni e una mappa

In attesa di scoprire quale sarà la prossima espansione premium di Vampire Survivors, il team di sviluppo della hit a livello mondiale ha annunciato l'imminente debutto di un aggiornamento gratuito per tutti i possessori del gioco.

Intitolato Chaos Update, questo aggiornamento porterà Vampire Survivors alla versione 1.3.0 e introdurrà una nuova mappa sfida e ben due reliquie, una delle quali consentirà ai giocatori che utilizzano Mortaccio - il buffo scheletro con l'aureola - di trasformarsi nel grosso scheletro visto già in alcune mappe ogni volta che si raggiunge il livello 80. Oltre ad ampliare anche il catalogo degli obiettivi per la gioia dei completisti, la patch in questione permetterà di interagire con il mercante per acquistare un enorme quantitativo di uova d'oro contemporaneamente: questa funzione fa sì che tutti i risparmi del giocatore vengano sperperati in potenziamenti casuali per il personaggio in uso.

Prima di lasciarvi al trailer del Chaos Update, vi ricordiamo che il suo arrivo è fissato al prossimo 9 febbraio 2023 su PC, Xbox One, Xbox Series X|S, Mac, Android e iOS.

