Vampire Survivors, è tutto vero: il fenomeno indie italiano arriva su Switch!

Il grande fenomeno indie di Vampire Survivors sbarcherà presto su Switch! Nel corso del Nintendo Direct di giugno, Luca 'Poncle' Galante ha preannunciato l'arrivo dell'ormai celebre esperienza roguelike in pixel art sulla famiglia di console ibride della casa di Kyoto.

L'avventura dai toni horror gotici e dalla comicità graffiante di Poncle cala gli appassionati nei panni dei membri della Famiglia Belpaese e di tutti gli improbabili eroi e cacciatori di mostri che vogliono seguirli in questa avventura contro le orde inarrestabili di creature evocate dal malvagio (e sfuggente) Bisconte Draculò.

La versione per console nintendiane di Vampire Survivors garantirà l'accesso a tutti i contenuti della versione originaria del roguelike in pixel art di Poncle, oltre al pacchetto completo degli update post-lancio e la possibilità di acquistare le diverse espansioni confezionate in questi mesi da Poncle.

A questo punto non ci resta che lasciarvi al filmato di presentazione di Vampire Survivors su Nintendo Switch, non prima però di informarvi che il roguelike indie di Poncle sarà disponibile su eShop a partire dal 17 agosto. Sapevate che è in lavorazione anche la serie animata di Vampire Survivors?