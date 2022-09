Vampire Survivors verrà rilasciato molto presto nella sua versione 1.0

Dopo una lunga attesa rispetto alla sua data di pubblicazione, avvenuta alla fine del 2021, Vampire Survivors verrà rilasciato nella sua versione 1.0. Il titolo targato Poncle, un indie game dalle meccaniche Action e GDR in salsa roguelike shoot 'em up, verrà presto aggiornato con tanti nuovi contenuti.

Il 20 ottobre 2022, infatti, arriverà l'aggiornamento di Vampire Survivors, tanto agognato dagli amanti del titolo. Questi nuovi contenuti promettono di offrire, almeno stando a quanto riferito dallo stesso team indipendente, una grande quantità di contenuti inediti, non ancora rivelati nella loro interezza agli utenti. Vi sono dunque tante novità in arrivo, soprattutto in seguito alla presentazione della patch 0.7 durante la Summer Game Fest.

Finalmente, dopo tanto tempo, il gioco sarà ufficialmente completo. Dalla fine del mese di ottobre vi saranno tante nuove modifiche al bilanciamento generale del gioco, con il depotenziamento di alcuni oggetti e l'ingresso di nuovi traguardi e non solo. Stando a quanto riferito dagli sviluppatori, le modifiche apportate sono state necessarie in seguito all'accesso anticipato del titolo, il quale ha visto ripartire su diverse patch l'episodio Moongolow/Cappella.



Come ribadito dagli stessi sviluppatori, il termine dell'accesso anticipato non porterà alla cancellazione dei salvataggi, anche grazie ad un sistema di recupero dei dati che potrebbe evitare la perdita indesiderati di quest'ultimi qualora qualcosa dovesse andare storto con l'arrivo della 1.0. Inoltre, il nuovo corso di Vampire Survivors vedrà il supporto alla lingua inglese, francese, italiana, tedesca, spagnola, polacca, portoghese, turca, russa, cinese, coreana e giapponese e le lingue personalizzate saranno ancora supportate, nonostante le traduzioni della community non saranno più concesse.

Le informazioni riportate non si limitano solo a questo: infatti, vi è ancora il desiderio di passare ad un nuovo engine di gioco, mantenendo i salvataggi vecchi e migliorando la prestazione e la compatibilità del titolo. L'uso migliore della CPU, il supporto a Linux e tante altre nuove feature saranno alla base di questo futuro passaggio ma, come ribadito nel comunicato ufficiale, bisognerà attendere l'inizio del nuovo anno per saperne di più. Invece, qualora foste interessati a prepararvi al meglio all'uscita della versione 1.0, vi rimandiamo alla nostra guida su come sbloccare tutti i personaggi di Vampire Survivors.