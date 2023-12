Vampire Survivors x Among Us: il crossover che non ti aspetti è realtà!

Oltre al confermato arrivo di nuove avventure a sé stanti per Vampire Survivors, l'apprezzato Action Roguelike continua a far parlare di sé anche attraverso collaborazione del tutto inaspettate: è infatti in arrivo un crossover con Among Us. Sì, per davvero!

Il prossimo 18 dicembre 2023 Vampire Survivors riceverà un nuovo DLC, Emergency Meeting, che porterà all'interno del gioco i Crewmates di Among Us dando vita ad un incrocio inaspettato, presentato al pubblico attraverso uno spettacolare trailer animato con qualche sprazzo di gameplay dal ritmo frenetico come di consueto. Il contenuto scaricabile sarà disponibile per la data stabilita su PC e piattaforme Xbox, mentre lo sbarco su Nintendo Switch e sistemi mobile è invece previsto per un secondo momento non meglio specificato.

Luca Galante continua dunque ad espandere i contenuti e le sorprese del suo Vampire Survivors, pubblicato originariamente negli ultimi mesi del 2022 ed ancora oggi piuttosto popolare grazie ai continui aggiornamenti che riceve regolarmente con il passare del tempo. Nonostante ciò, per adesso appare molto difficile che Vampire Survivors 2 diventi realtà senza nuove idee rivoluzionarie. Consoliamoci per ora con le prossime avventure e soprattutto con il nuovo DLC crossover in arrivo l 18 dicembre: ne vedremo delle belle in compagnia dei Crewmates!