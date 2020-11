Vampire The Masquerade diventa un Battle Royale nel 2021: i vampiri combattono in trailer

Nonostante il posticipo di Vampire: The Masquerade Bloodlines 2, la celebre serie videoludica sta vivendo un periodo di massiccia presenza sul mercato videoludico.

La celebre IP ruolistica ha infatti visto esordire in tempi recenti molteplici produzioni, da Vampire: The Masquerade Swansong a Vampire: The Masquerade Coteries of New York. Ora, un ulteriore titolo si aggiunge alla famiglia di avventure vampiresche, pronta a portare una svolta imprevista nello sviluppo della proprietà intellettuale. Con il trailer che potete visionare in apertura a questa news, è stato infatti annunciato un battle royale ambientato nell'universo di Vampire: The Masquerade.

Ad occuparsi del progetto sono gli sviluppatori di Sharkmob, software house con sede in Svezia. Progetto d'esordio del team, la produzione è al momento priva di una data di pubblicazione, ma è attesa nel corso della seconda metà del 2021. I primi dettagli rivelano che l'action game multiplayer vedrà le fazioni di vampiri confrontarsi tra le strade e i tetti della città di Praga. In solitaria o in cooperativa, i giocatori potranno fronteggiare le Entità, desiderose di sterminare i vampiri. Per cacciare e sopravvivere alla notte, i protagonisti potranno contare su poteri sovrannaturali, armi e, ovviamente, sangue.



In chiusura, ricordiamo che nel corso del 2021 dovrebbe vedere la luce anche Vampire: The Masquerade Bloodlines 2.