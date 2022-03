Vampire The Masquerade Bloodhunt su PC e PS5: il battle royale gratis ha una data d'uscita

Le alte sfere del team Sharkmob ci rituffano nelle atmosfere a tinte oscure di Vampire The Masquerade Bloodhunt per annunciare in video la data in cui sarà finalmente possibile cimentarsi nelle sfide multiplayer del battle royale gratuito su PC e PlayStation 5.

L'esperienza in rete confezionata dalle fucine digitali di Sharkmob ci porterà nei bassifondi di Praga per farci assistere, e partecipare attivamente, alle battaglie combattute dalle enclavi di vampiri che si contendono da tempo immemore il controllo della metropoli.

Sotto il profilo strettamente contenutistico, grazie anche ai feedback ricevuti dagli sviluppatori nel corso dell'Early Access di Vampire Bloodhunt avremo accesso a una dimensione in perenne mutamento, con numerose sfide da completare interagendo con i personaggi secondari sparsi per la mappa e obiettivi da eliminare per acquisire potere arcano.

Il ritorno nel World of Darkness avverrà il 27 aprile 2022 con il lancio ufficiale di Vampire The Masquerade Bloodhunt su PC (Steam) e in esclusiva console su PlayStation 5, con tanto di supporto al feedback aptico e ai trigger adattivi del controller DualSense. Il Release Trailer confezionato da Sharkmob ci mostra delle scene di gameplay inedite e descrive i bonus previsti per chi effettuerà il preordine della Ultimate Edition.