Vampire The Masquerade Bloodhunt: il battle royale gratis slitta al 2022 su PC e PS5

L'ultimo diario di sviluppo confezionato da Sharkmob fissa la data di chiusura dell'attuale fase Early Access di Vampire The Masquerade Bloodhunt e, soprattutto, conferma il rinvio al 2022 del lancio su PC e PlayStation 5 della versione finale del loro ambizioso battle royale gratis.

Dalle colonne del proprio sito ufficiale, gli autori della software house svedese affermano di voler fare tesoro dei feedback ricevuti dai tanti appassionati che hanno partecipato alla fase in Accesso Anticipato di Bloodhunt. Sulla scorta dei feedback ricevuti dai giocatori, Sharkmob afferma di voler "lavorare di più per soddisfare gli elevati standard che tutti noi, sviluppatori e giocatori, ci aspettiamo da questo titolo. Prendendo spunto dall'esperienza e dai feedback di questa prima Season, abbiamo perciò deciso di prenderci del tempo supplementare per completare gli interventi richiesti e, così facendo, abbiamo postitipato il lancio della versione finale del gioco ai primi mesi del 2022".

I server dell'attuale versione Early Access di Vampire the Masquerade Bloodhunt chiuderanno i battenti il 22 novembre: le prossime fasi di beta testing, specifica Sharkmob, saranno a porte chiuse, con codici che verranno inviati via email dagli sviluppatori solo a coloro che hanno partecipato all'Early Access. Inoltre, tutti i progressi effettuati dagli utenti che si sono cimentati nelle sfide della versione in Accesso Anticipato saranno trasferiti automaticamente ai personaggi della versione finale, il cui lancio come free-to-play è previsto per i primi mesi del 2022 su PC e in esclusiva console su PlayStation 5. Se volete saperne di più su questo titolo, vi invitiamo a leggere il nostro speciale su Vampire The Masquerade Bloodhunt.