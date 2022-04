Vampire the Masquerade Bloodhunt ora gratis su PC e PS5: link per il download

È tempo di iniziare la caccia in Vampire the Masquerade: Bloodhunt, nuovo titolo ambientato nell'immaginario del World of Darkness e distribuito sul mercato come free to play.

Come promesso dal team di Sharkmob, il battle royale è pronto per il debutto odierno, che è stato festeggiato con la pubblicazione di un suggestivo trailer di lancio. Disponibile in apertura a questa news, il filmato presenta il contesto narrativo all'interno del quale si muoveranno i vampiri della Masquerade impersonati dai giocatori. Il contenuto fa seguito al concept trailer di Vampire the Masquerade: Bloodhunt che vi abbiamo proposto sulle nostre pagine in esclusiva italiana.



Con il 27 aprile 2022, è arrivato il momento del Day One per Vampire the Masquerade: Bloodhunt, ora ufficialmente disponibile su PlayStation Store, in esclusiva PlayStation 5. Il free to play di Sharkmob è inoltre già accessibile su PC per tutti coloro che hanno partecipato all'Early Access su Steam. Per il resto della community PC, sarà invece necessario attendere sino alle ore 18:00.



Di seguito, trovate i link per procedere con il download gratuito del titolo su PC e PS5:

