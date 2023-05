Vampire The Masquerade Bloodhunt non ce la fa: lo sviluppo verrà presto interrotto

Cresce sempre di più la lista dei free to play in procinto di chiudere nel corso del 2023. Sebbene in questo caso non si tratti di una vera e propria chiusura ma di un'interruzione del supporto, ciò che sta per accadere a Vampire The Masquerade Bloodhunt rappresenta un'altra sconfitta per i battle royale gratis.

Sharkmob AB ha pubblicato un lungo post sul portale ufficiale del gioco per comunicare agli utenti che presto verrà pubblicata l'ultima patch del gioco e che in futuro verranno lavorati esclusivamente gli update per risolvere le criticità. Il battle royale non ha infatti avuto il successo sperato e il team non può più permettersi di supportarlo con aggiornamenti gratuiti: per questo motivo, il supporto verrà ufficialmente interrotto ma i server resteranno aperti per consentire ai pochi giocatori attivi di continuare a divertirsi.

A tal proposito, la prossima patch dovrebbe introdurre un nuovo modo per sbloccare la valuta premium in modo gratuito e ampliare così la raccolta di elementi estetici per la personalizzazione dei vampiri. Si tratta di una decisione legata alla volontà di chiudere anche il negozio in game, che non permetterà più l'acquisto di monete a partire dal prossimo 26 settembre 2023.

Avete già dato un'occhiata alla nostra recensione di Vampire The Masquerade Bloodhunt?