Vampire The Masquerade Bloodhunt: tutte le novità dell'Early Access gratis su PC

Da qualche giorno è possibile scaricare gratuitamente su Steam la versione in Accesso Anticipato di Vampire The Masquerade Bloodhunt, il battle royale a base di vampiri in sviluppo presso Sharkmob.

Approfittando dell'arrivo del titolo sulla piattaforma Valve, abbiamo deciso di provarlo nuovamente per scoprire eventuali novità rispetto al nostro primo contatto con Vampire The Masquerade Bloodhunt, avvenuto poco prima dell'estate grazie ad una build preliminare. Dalla nostra prova del free to play abbiamo notato che il team di sviluppo non ha apportato grosse modifiche rispetto alle precedenti versioni del gioco e, ad eccezione di piccole migliorie, la più grande novità è rappresentata dall'introduzione dell'ormai immancabile pass stagionale, il quale offre sia ricompense gratuite che oggetti dedicati esclusivamente a chi decide di acquistare la scia di contenuti.

Prima di lasciarvi al nostro video con tutti i dettagli sul gameplay del titolo Sharkmob, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate anche un provato di Vampire The Masquerade Bloodhunt.

Sapevate che Vampire The Masquerade Bloodhunt sta per arrivare anche su PlayStation 5 e supporterà tutte le funzionalità del DualSense? Pare inoltre che alcuni rivenditori stiano vendendo delle key di Vampire The Masquerade Bloodhunt nonostante il gioco sia gratis.