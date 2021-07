Vampire the Masquerade Bloodhunt: requisiti minimi e consigliati per il gioco gratis su PC

Dopo essersi presentato all'E3 2021 con un inedito trailer di Vampire The Masquerade: Bloodhunt, il battle royale ambientato nell'immaginario del World of Darkness, emergono ulteriori dettagli sulla produzione.

In particolare, il team di Sharkmob ha provveduto ad aggiornare la selezione dei requisiti hardware richiesti per fruire del free to play sul proprio PC. Di seguito, vi proponiamo dunque tutti i dettagli in merito:

Requisiti Minimi

Richiede un processore e un sistema operativo a 64 bit

Sistema operativo: Windows 10 64-bit

Processore: i5-8600 / Ryzen 1600X o superiore

Memoria: 16 GB di RAM

Scheda video: GTX 1070 / RX 5600 XT o superiore

DirectX: Versione 11

Rete: Connessione Internet a banda larga

Memoria: 20 GB di spazio disponibile

Note aggiuntive: SSD fortemente raccomandato

Requisiti Consigliati

Richiede un processore e un sistema operativo a 64 bit

Sistema operativo: Windows 10 64-bit

Processore: i7-8700K / Ryzen 5 3600X o superiore

Memoria: 16 GB di RAM

Scheda video: RTX 2060 Super / RX 5700 XT o superiore

DirectX: Versione 11

Memoria: 20 GB di spazio disponibile

Note aggiuntive: SSD fortemente consigliato

Ricordiamo che al momento il peculiare battle royale non dispone di una data di lancio specifica, ma il suo debutto resta comunque atteso nel corso delin esclusiva su PC. Per tutti i dettagli sul fronte del gameplay, vi rimandiamo al provato di Vampire the Masquerade Bloodhunt redatto dal nostro Giovanni Panzano.