Vampire The Masquerade Bloodhunt: sangue e vampiri nello spettacolare trailer in esclusiva

Con il lancio di Vampire the Masquerade: Bloodhunt su PC e PS5 ormai imminente, la Redazione di Everyeye ha avuto l'opportunità di volare in Svezia per testare con mano il sanguinoso battle royale di Sharkmob.

Dal nostro viaggio nel Nord Europa, abbiamo fatto ritorno in Italia con un suggestivo ed esclusivo concept trailer, che abbiamo il piacere di mostrarvi in anteprima, insieme alla nostra prova di Vampire The Masquerade Bloodlines, sempre in esclusiva per il nostro paese.

Tra le ombre che si allungano nella notte di Praga, nessuno è al sicuro. Le creature sovrannaturali si nascondono ad ogni angolo e i vampiri della Masquerade celano in sé una sete oscura e atavica. La necessità di proteggersi dagli esseri umani ha spinto i sovrani della notte a nascondersi alla vista dei comuni mortali, ma questo tempo potrebbe essere prossimo alla fine. Affilati canini ribelli hanno infatti rivelato ai cittadini di Praga l'esistenza di qualcosa di più oscuro della morte e ora tra i tetti e le strade della città infuria una guerra sanguinosa. La Masquerade deve essere protetta, ad ogni costo.



Nel lasciarvi alla visione del trailer di Vampire the Masquerade: Bloodhunt, vi ricordiamo che il free to play approderà gratuitamente su PC e PS5 nella giornata di mercoledì 27 aprile 2022. In vista del debutto, sulle nostre pagine trovate anche un ricco provato di Vampire the Masquerade: Bloodhunt, redatto dopo un lungo play-test condotto presso la sede svedese di Sharkmob. Vi invitiamo inoltre a restare sulle nostre pagine, perché presto avremo modo di tornare a parlarvi di questo determinato team di sviluppo.