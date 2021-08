Vampire The Masquerade Bloodhunt sorprende nel trailer della Gamescom

Nella cornice mediatica dell'Opening Night Live, gli sviluppatori di Sharkmob hanno sorpreso il pubblico dello show inaugurale della Gamescom 2021 mostrando uno spettacolare trailer di Vampire The Masquerade Bloodhunt, il battle royale free to play ambientato nell'omonimo universo GDR.

Il trailer sfornato dalle fucine digitali di Sharkmob ci introduce all'esperienza a tinte oscure di questo action votato al multiplayer competitivo e cooperativo per darci modo di sperimentare alcuni dei poteri sovrannaturali da sfoggiare tra una battaglia e l'altra.

Lo scopo di ogni sfida sarà ovviamente quello di ripristinare la Masquerade, e per riuscirvi avremo l'occasione di fare appello alle forze più oscure del gruppo di vampiri di cui farà parte il nostro alter-ego. Nella cornice artistica della Città Vecchia di Praga, potremo dilettarci in una serie di modalità dopo aver customizzato l'aspetto e le abilità del personaggio per definirne lo stile e la personalità.

Sin dal lancio, il titolo supporterà l'italiano e altre 11 lingue (nella fattispecie inglese, francese, tedesco, spagnolo, russo, polacco, portoghese, spagnolo, cinese, coreano e giapponese). A detta degli sviluppatori, il gioco non sarà piagato da un sistema "pay to win" e, di conseguenza, garantirà un'esperienza ludica e contenutistica senza alcuna distinzione tra gli utenti che acquisteranno i pacchetti di personalizzazione e i giocatori che non si serviranno del Negozio interno.

Ad ogni modo, lo scopriremo molto presto visto che la fase Early Access di Vampire The Masquerade Bloodhunt partirà ufficialmente il 7 settembre su PC (Steam). Nel frattempo, vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete leggere l'anteprima di Vampire The Masquerade Bloodhunt a firma di Giovanni Panzano, con tutte le informazioni e le anticipazioni sui contenuti, sulla storia e sull'offerta ludica di questo progetto.