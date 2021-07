Vampire the Masquerade Bloodhunt, i vampiri arrivano gratis su PC: tutti i dettagli in video!

Direttamente dall'articolato immaginario del World of Darkness, si prepara a farsi strada sul mercato videoludico una inaspettata produzione a firma Sharkmob.

Il team di sviluppo ha infatti confezionato un vero e proprio battle royale a tema vampiresco, pronto a farsi strada nell'affollato universo videoludico delle competizioni di stampo tutti-contro-tutti. A contraddistinguere la produzione, troviamo la scelta di adottare un modello di distribuzione di tipo free to play, con la possibilità per l'intera community di giocatori di testare Vampire the Masquerade: Bloodhunt in maniera completamente gratuita.

Per il momento, non è previsto un esordio del gioco su console, mentre il team di Sharkmob ha di recente provveduto ad aggiornare i requisiti PC di Vampire the Masquerade: Bloodhunt In attesa di scoprire quella che sarà la data di lancio del battle royale, per il momento atteso nel corso del 2021, la Redazione ha avuto modo di effettuare una prima prova delle caratteristiche della produzione.



Per raccontarvi tutte le nostre impressioni preliminari su Vampire the Masquerade: Bloodhunt, Everyeye ha dunque realizzato un video interamente dedicato. Come di consueto, potete trovare il filmato direttamente in apertura a questa news, oltre che ovviamnete sul Canale YouTube di Everyeye: buona visione! Cosa ve ne pare della produzione a firma Sharkmob?