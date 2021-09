Vampire The Masquerade Bloodhunt: la versione PS5 svelata durante il PlayStation Showcase

In coincidenza del PlayStation Showcase del 9 settembre, gli sviluppatori di Sharkmob hanno svelato la versione PS5 dell'action free to play Vampire The Masquerade Bloodhunt con un video che ne conferma l'arrivo sulla console nextgen di Sony entro fine 2021.

Lo sparatutto in terza persona ambientato nel World of Darkness ci metterà nei panni di una progenie di vampiri disposti a tutti pur di conquistare le strade di Praga. L'esperienza di gioco confezionata da Sharkmob trae spunto dalle altre opere legate all'IP di Vampire the Masquerade per trasporre il tutto in una dimensione in perenne mutamento, con sfide da completare interagendo con personaggi secondari sparsi per la mappa e PNG da eliminare per ottenere potenziamenti.

